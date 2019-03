Subiu para 207 o número de mortes confirmadas vítimas da queda da barragem em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, 101 pessoas continuam desaparecidas.

As buscas já duram 53 dias e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 138 militares participam de 21 frentes de trabalho com a ajuda de 71 máquinas pesadas, três equipes com cães farejadores, o helicóptero Arcanjo e dois drones.

No dia 25 de janeiro, a barragem na Mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, se rompeu. Foram atingidos a área operacional, administrativa, o refeitório da mina, uma conhecida pousada da região, o bairro Parque da Cachoeira e o Rio Paraopeba.

A Polícia Civil atualizou, nesta segunda-feira (18), a relação de vítimas. Confira:

1. ADAIL DOS SANTOS JUNIOR - RETIRADO DO IML

2. ADAIR CUSTODIO RODRIGUES - RETIRADO DO IML

3. ADEMARIO BISPO - RETIRADO DO IML

4. ADILSON SATURNINO DE SOUZA - RETIRADO DO IML

5. ADNILSON SILVA NASCIMENTO - RETIRADO DO IML

6. ADRIANO AGUIAR LAMOUNIER - RETIRADO DO IML

7. ADRIANO CALDEIRA DO AMARAL - RETIRADO DO IML

8. ADRIANO GONÇALVES DOS ANJOS - RETIRADO DO IML

9. ADRIANO JUNIO BRAGA - RETIRADO DO IML

10. ADRIANO RIBEIRO DA SILVA - RETIRADO DO IML

11. ADRIANO WAGNER DA CRUZ DE OLIVEIRA - RETIRADO DO IML

12. ALAÉRCIO LUCIO FERREIRA - RETIRADO DO IML

13. ALANO REIS TEIXEIRA - RETIRADO DO IML

14. ALEX RAFAEL PIEDADE - RETIRADO DO IML

15. ALEXIS ADRIANO DA SILVA - RETIRADO DO IML

16. ALEXIS CESAR JESUS COSTA - RETIRADO DO IML

17. ALISSON MARTINS DE SOUZA - RETIRADO DO IML

18. ALISSON PESSOA DAMASCENO - RETIRADO DO IML

19. AMANDA DE ARAUJO SILVA - RETIRADO DO IML

20. AMARINA DE LOURDES FERREIRA - RETIRADO DO IML

21. AMAURI GERALDO DA CRUZ - RETIRADO DO IML

22. ANAILDE SOUZA PEREIRA - RETIRADO DO IML

23. ANDERSON LUIZ DA SILVA - RETIRADO DO IML

24. ANDRE LUIZ ALMEIDA SANTOS - RETIRADO DO IML

25. ANDREA FERREIRA LIMA - RETIRADO DO IML

26. ANGELICA APARECIDA AVILA - RETIRADO DO IML

27. ANGELO GABRIEL DA SILVA LEMOS - RETIRADO DO IML

28. ANIZIO COELHO DOS SANTOS - RETIRADO DO IML

29. ANTONIO FERNANDES RIBAS - RETIRADO DO IML

30. BRUNA LELIS DE CAMPOS - RETIRADO DO IML

31. BRUNO EDUARDO GOMES - RETIRADO DO IML

32. CAMILA APARECIDA DA FONSECA SILVA - RETIRADO DO IML

33. CAMILA SANTOS DE FARIA - RETIRADO DO IML

34. CAMILA TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA - RETIRADO DO IML

35. CAMILO DE LELIS DO AMARAL - AGUARDA FAMILIA

36. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA - RETIRADO DO IML

37. CARLOS EDUARDO DE SOUZA - RETIRADO DO IML

38. CARLOS EDUARDO FARIA - RETIRADO DO IML

39. CARLOS ROBERTO DA SILVA - RETIRADO DO IML

40. CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA - RETIRADO DO IML

41. CARLOS ROBERTO DEUSDEDIT - RETIRADO DO IML

42. CASSIA REGINA SANTOS SOUZA - RETIRADO DO IML

43. CASSIO CRUZ SILVA PEREIRA - RETIRADO DO IML

44. CLAUDIO JOSE DIAS REZENDE - RETIRADO DO IML

45. CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS - RETIRADO DO IML

46. CLAUDIO PEREIRA SILVA - RETIRADO DO IML

47. CLEIDSON APARECIDO MOREIRA - RETIRADO DO IML

48. CLEITON LUIZ MOREIRA SILVA - RETIRADO DO IML

49. CLEOSANE COELHO MASCARENHAS - RETIRADO DO IML

50. CRISTIANO BRAZ DIAS - RETIRADO DO IML

51. CRISTIANO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA - RETIRADO DO IML

52. CRISTINA PAULA DA CRUZ ARAUJO - RETIRADO DO IML

53. DAIANA CAROLINE SILVA SANTOS - AGUARDA FAMILIA

54. DANIEL MUNIZ VELOSO - RETIRADO DO IML

55. DAVID MARLON GOMES SANTANA - RETIRADO DO IML

56. DAVYSON CHRISTHIAN NEVES - RETIRADO DO IML

57. DENILSON RODRIGUES - RETIRADO DO IML

58. DENNIS AUGUSTO DA SILVA - RETIRADO DO IML

59. DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA - RETIRADO DO IML

60. DIOMAR CUSTÓDIA DOS SANTOS SILVA - RETIRADO DO IML

61. DIRCE DIAS BARBOSA - RETIRADO DO IML

62. DJENER PAULO LAS-CASAS MELO - RETIRADO DO IML

63. DUANE MOREIRA DE SOUZA - RETIRADO DO IML

64. EDGAR CARVALHO SANTOS - RETIRADO DO IML

65. EDIMAR DA CONCEIÇAO DE MELO SALES - RETIRADO DO IML

66. EDIONIO JOSE DOS REIS - RETIRADO DO IML

67. EDIRLEY ANTONIO CAMPOS - RETIRADO DO IML

68. EDNILSON DOS SANTOS CRUZ - RETIRADO DO IML

69. EDSON RODRIGUES DOS SANTOS - RETIRADO DO IML

70. EDYMAYRA SAMARA RODRIGUES COELHO - RETIRADO DO IML

71. ELIANDRO BATISTA DE PASSOS - RETIRADO DO IML

72. ELIANE NUNES PASSOS - RETIRADO DO IML

73. ELIVELTOM MENDES SANTOS - RETIRADO DO IML

74. ELIZEU CARANJO DE FREITAS - RETIRADO DO IML

75. EUDES JOSE DE SOUZA CARDOSO - RETIRADO DO IML

76. EVA MARIA DE MATOS - RETIRADO DO IML

77. EVERTON GUILHERME FERREIRA GOMES - RETIRADO DO IML

78. EVERTON LOPES FERREIRA - RETIRADO DO IML

79. FABRICIO HENRIQUES DA SILVA - RETIRADO DO IML

80. FELIPE JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - RETIRADO DO IML

81. FERNANDA BATISTA DO NASCIMENTO - RETIRADO DO IML

82. FERNANDA CRISTHIANE DA SILVA - RETIRADO DO IML

83. FERNANDA DAMIAN DE ALMEIDA - RETIRADO DO IML

84. FLAVIANO FIALHO - RETIRADO DO IML

85. FRANCIS MARQUES DA SILVA - RETIRADO DO IML

86. GEORGE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - RETIRADO DO IML

87. GILMAR JOSE DA SILVA - RETIRADO DO IML

88. GIOVANI PAULO DA COSTA - RETIRADO DO IML

89. GISELE MOREIRA DA CUNHA - RETIRADO DO IML

90. GISLENE CONCEIÇÃO AMARAL - RETIRADO DO IML

91. GLAYSON LEANDRO DA SILVA - RETIRADO DO IML

92. GUSTAVO ANDRIE XAVIER - RETIRADO DO IML

93. GUSTAVO SOUSA JUNIOR - RETIRADO DO IML

94. HEITOR PRATES MAXIMO DA CUNHA - RETIRADO DO IML

95. HELBERT VILHENA SANTOS - RETIRADO DO IML

96. HERMINIO RIBEIRO LIMA FILHO - RETIRADO DO IML

97. HERNANE JUNIOR MORAIS ELIAS - RETIRADO DO IML

98. HUGO MAXS BARBOSA - RETIRADO DO IML

99. ICARO DOUGLAS ALVES - RETIRADO DO IML

100. IZABELA BARROSO CAMARA PINTO - RETIRADO DO IML

101. JANICE HELENA DO NASCIMENTO - RETIRADO DO IML

102. JHOBERT DONADONNE GONÇALVES MENDES - RETIRADO DO IML

103. JOAO PAULO DE ALMEIDA BORGES - RETIRADO DO IML

104. JOAO PAULO PIZZANI VALADARES MATTAR - RETIRADO DO IML

105. JOICIANE DE FATIMA DOS SANTOS - RETIRADO DO IML

106. JONATAS LIMA NASCIMENTO - RETIRADO DO IML

107. JONIS ANDRÉ NUNES - RETIRADO DO IML

108. JORGE LUIZ FERREIRA - RETIRADO DO IML

109. JOSE CARLOS DOMENEGUETE - RETIRADO DO IML

110. JOSIANE DE SOUZA SANTOS - RETIRADO DO IML

111. JULIANA PARREIRAS LOPES - RETIRADO DO IML

112. JUSSARA FERREIRA DOS PASSOS SILVA - RETIRADO DO IML

113. KATIA APARECIDA DA SILVA - RETIRADO DO IML

114. KATIA GISELE MENDES - RETIRADO DO IML

115. LAYS GABRIELLE DE SOUZA SOARES - RETIRADO DO IML

116. LEANDRO ANTONIO SILVA - RETIRADO DO IML

117. LEANDRO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO - RETIRADO DO IML

118. LENILDA CAVALCANTE ANDRADE - RETIRADO DO IML

119. LENILDA MARTINS CARDOSO DINIZ - RETIRADO DO IML

120. LEONARDO ALVES DINIZ - RETIRADO DO IML

121. LEONARDO PIRES DE SOUZA - RETIRADO DO IML

122. LETÍCIA MARA ANIZIO DE ALMEIDA - RETIRADO DO IML

123. LETICIA ROSA FERREIRA ARRUDAS - RETIRADO DO IML

124. LOURIVAL DIAS DA ROCHA - RETIRADO DO IML

125. LUCIANA FERREIRA ALVES - RETIRADO DO IML

126. LUCIO RODRIGUES MENDANHA - RETIRADO DO IML

127. LUIS PAULO CAETANO - RETIRADO DO IML

128. LUIZ CORDEIRO PEREIRA - RETIRADO DO IML

129. LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - RETIRADO DO IML

130. LUIZ TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA - RETIRADO DO IML

131. MARCELLE PORTO CANGUSSU - RETIRADO DO IML

132. MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - RETIRADO DO IML

133. MARCIANO DE ARAUJO SEVERINO - RETIRADO DO IML

134. MARCIEL DE OLIVEIRA ARANTES - RETIRADO DO IML

135. MARCILEIA DA SILVA PRADO - RETIRADO DO IML

136. MARCIO COELHO BARBOSA MASCARENHAS - RETIRADO DO IML

137. MARCIO FLAVIO DA SILVEIRA FILHO - RETIRADO DO IML

138. MARCIO PAULO BARBOSA PENA MASCARENHAS - RETIRADO DO IML

139. MARCO AURELIO SANTOS BARCELOS - RETIRADO DO IML

140. MARCUS TADEU VENTURA DO CARMO - RETIRADO DO IML

141. MARLON RODRIGUES GONÇALVES - RETIRADO DO IML

142. MARTINHO RIBAS - RETIRADO DO IML

143. MAURICIO LAURO DE LEMOS - RETIRADO DO IML

144. MOISES MOREIRA DE SALES - RETIRADO DO IML

145. NATALIA FERNANDA DA SILVA ANDRADE - RETIRADO DO IML

146. NINRODE DE BRITO NASCIMENTO - RETIRADO DO IML

147. NOE SANCAO RODRIGUES - RETIRADO DO IML

148. OLAVO HENRIQUE COELHO - RETIRADO DO IML

149. PAMELA PRATES DA CUNHA - RETIRADO DO IML

150. PAULO NATANAEL DE OLIVEIRA - AGUARDA FAMILIA

151. PETERSON FIRMINO NUNES RIBEIRO - RETIRADO DO IML

152. PRISCILA ELEN SILVA - RETIRADO DO IML

153. RAFAEL MATEUS DE OLIVEIRA - RETIRADO DO IML

154. RAMON JUNIOR PINTO - RETIRADO DO IML

155. RANGEL DO CARMO JANUÁRIO - RETIRADO DO IML

156. REGINALDO DA SILVA - RETIRADO DO IML

157. REINALDO FERNANDES GUIMARÃES - RETIRADO DO IML

158. REINALDO GONÇALVES - RETIRADO DO IML

159. REINALDO SIMAO DE OLIVEIRA - RETIRADO DO IML

160. RENATO RODRIGUES DA SILVA - RETIRADO DO IML

161. RENATO RODRIGUES MAIA - RETIRADO DO IML

162. RENATO VIEIRA CALDEIRA - RETIRADO DO IML

163. RENILDO APARECIDO DO NASCIMENTO - RETIRADO DO IML

164. RICARDO EDUARDO DA SILVA - RETIRADO DO IML

165. RICARDO HENRIQUE VEPPO LARA - RETIRADO DO IML

166. ROBSON MAXIMO GONÇALVES - RETIRADO DO IML

167. RODNEY SANDER PAULINO OLIVEIRA - RETIRADO DO IML

168. RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - RETIRADO DO IML

169. RODRIGO MONTEIRO COSTA - RETIRADO DO IML

170. ROLISTON TEDS PEREIRA - RETIRADO DO IML

171. RONNIE VON OLAIR DA COSTA - RETIRADO DO IML

172. ROSELIA ALVES RODRIGUES SILVA - RETIRADO DO IML

173. ROSIANE SALES SOUZA FERREIRA - RETIRADO DO IML

174. ROSILENE OZORIO PIZZANI MATTAR - RETIRADO DO IML

175. RUBERLAN ANTONIO SOBRINHO - RETIRADO DO IML

176. SAMUEL DA SILVA BARBOSA - RETIRADO DO IML

177. SANDRO ANDRADE GONÇALVES - RETIRADO DO IML

178. SEBASTIÃO DIVINO SANTANA - RETIRADO DO IML

179. SERGIO CARLOS RODRIGUES - RETIRADO DO IML

180. SIRLEI DE BRITO RIBEIRO - RETIRADO DO IML

181. SUELI DE FÁTIMA MARCOS - RETIRADO DO IML

182. THIAGO LEANDRO VALENTIM - RETIRADO DO IML

183. THIAGO MATEUS COSTA - RETIRADO DO IML

184. TIAGO AUGUSTO FAVARINI - RETIRADO DO IML

185. TIAGO BARBOSA DA SILVA - RETIRADO DO IML

186. TIAGO COUTINHO DO CARMO - RETIRADO DO IML

187. VALDECI DE SOUSA MEDEIROS - RETIRADO DO IML

188. VINICIUS HENRIQUE LEITE FERREIRA - RETIRADO DO IML

189. WAGNER VALMIR MIRANDA - RETIRADO DO IML

190. WALISSON EDUARDO PAIXÃO - RETIRADO DO IML

191. WANDERSON CARLOS PEREIRA - RETIRADO DO IML

192. WANDERSON DE OLIVEIRA VALERIANO - RETIRADO DO IML

193. WANDERSON PAULO DA SILVA - RETIRADO DO IML

194. WANDERSON SOARES MOTA - RETIRADO DO IML

195. WARLEY GOMES MARQUES - RETIRADO DO IML

196. WARLEY LOPES MOREIRA - RETIRADO DO IML

197. WEBERTH FERREIRA SABINO - RETIRADO DO IML

198. WELLINGTON ALVARENGA BENIGNO - RETIRADO DO IML

199. WELLINGTON CAMPOS RODRIGUES - RETIRADO DO IML

200. WENDERSON FERREIRA PASSOS - RETIRADO DO IML

201. WESLEI ANTONIO BELO - AGUARDA FAMILIA

202. WESLEY ANTONIO DAS CHAGAS - RETIRADO DO IML

203. WESLEY EDUARDO DE ASSIS - RETIRADO DO IML

204. WILLIAN JORGE FELIZARDO ALVES - RETIRADO DO IML

205. WILSON JOSE DA SILVA - RETIRADO DO IML

206. WIRYSLAN VINICIUS ANDRADE DE SOUZA - RETIRADO DO IML

207. ZILBER LAGE DE OLIVEIRA - RETIRADO DO IML