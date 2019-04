O número de mortos na tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, subiu para 225, de acordo com informações da Defesa Civil, divulgadas nesta quarta-feira (10). 68 pessoas ainda seguem desaparecidas após o rompimento da barragem I da Mina do Córrego do Feijão

Ainda de acordo com órgão, a variação dos números em relação ao último levantamento, há dois dias, se deve a uma vítima dada como desaparecida que foi identificada entre as fatais.

A barragem da Vale se rompeu no início da tarde do dia 25 de janeiro, deixando um rastro de lama, destruição e mortes. O rejeito soterrou casas, pousada e atingiu o rio Paraopeba, um dos afluentes do rio São Francisco.

Nesta quarta as buscas completaram 76 dias e o foco dos trabalhos do Corpo de Bombeiros continua na melhoria dos acessos à área do terminal rodoviário, conhecida como "Pêra", para o transbordo da carga da locomotiva encontrada no local.

Além disso, os militares trabalham na alteração no curso d´água do córrego Ferro Carvão, na área da ponte Alberto Flores. Parte do fluxo será desviado para as bombas da estação de tratamento, onde serão instaladas manilhas para o início da construção da estrada que ligará as duas partes do remanso III.

Homenagem

Também nesta quarta, a corporação homenageou o voluntário José Márcio pela determinação e força de vontade desde o início da operação Brumadinho. Em agradecimento, ele hasteou a bandeira do Brasil.

