Subiu para 25 o número de mortos por causa da dengue em Belo Horizonte neste ano, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (13). Exames laboratoriais indicaram mais dois óbitos em relação ao levantamento feito na última semana. Conforme a pasta, entre as mortes, 19 ocorreram em pacientes que tinham doenças que contribuíram para complicações no tratamento.

Até o momento, a capital mineira registrou 108.704 casos confirmados. De acordo com a pasta, foram investigados e descartados 19.645 casos da doença e outras 8.088 notificações estão pendentes de resultados de exames. Entre todos os casos confirmados, 88,2% ocorreram entre abril e junho. A regional do Barreiro continua sendo a que registrou o maior número de casos confirmados – foram 18.211.

Importante lembrar que houve uma queda vertiginosa no número de casos de dengue durante o inverno. Em agosto, foram confirmados 65 registros da doença em Belo Horizonte.

Confira os detalhes na tabela:

Em relação à febre chikungunya, houve 112 notificações em residentes de Belo Horizonte este ano. Foram confirmados 63 casos, dentre os quais, 23 foram contraídos no município, 22 importados e 18 em locais com origem indefinida. Há 49 casos em investigação.

Em 2019, também foram notificados 334 casos de zika na cidade. Há três casos confirmados para a doença, enquanto 290 casos foram descartados e 41 permanecem em investigação.

Minas Gerais lidera, com folga, o avanço da dengue no país. Neste ano, foram mais de 470 mil notificações – soma dos registros suspeitos e confirmados. É a segunda maior epidemia já vista no Estado, atrás só da verificada em 2016, quando 519 mil pessoas foram infectadas.

Leia mais:

Casos de sarampo sob investigação mais que dobram em BH e chegam a 143

Ministério da Saúde antecipa campanha de combate ao Aedes aegypti