Subiu para 758 o número de mortes por Covid-19 em Belo Horizonte. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta quinta-feira (13), a capital registrou 17 mortes nas últimas 24 horas. Ao todo, 27.485 pessoas foram contaminadas pela doença causada pelo novo coronavírus na cidade.

Segundo o documento, 3.185 infectados, que não evoluíram para óbito, estão em acompanhamento na cidade devido à enfermidade.

Já o número de recuperados chegou a 23.542. São pacientes que receberam alta hospitalar ou que apresentaram início de sintomas há mais de 14 dias sem evolução para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou para óbito.

Região de Venda Nova tem o maior número de óbitos: 104

Números por região



Entre as regiões com o maior número de casos da doença, estão a regional Leste, com 414 notificações; seguida pelo Barreiro (403), e Oeste (401).

Já as regiões com mais óbitos são a de Venda Nova, com 104 mortes confirmadas pela enfermidade; seguida pela Nordeste, com 101.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura, dos 758 óbitos por Covid, 421 eram homens e 337 mulheres.

Com 81,7% das mortes, o grupo mais afetado pela doença é o de pessoas acima de 60 anos. Em seguida, estão as pessoas entre 40 e 59 anos, com 16,1%; e de 20 a 39 anos, com 2,2%.

Veja o boletim completo aqui.