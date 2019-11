Um socorrista que atuava em um acidente na BR-262, em Pará de Minas, na região Central do Estado, nessa sexta-feira (15), acabou sendo atingido por outro veículo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado de helicóptero para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde acabou morrendo durante a noite.

Conhecido como Claudinho Publicidades, o socorrista de 45 anos era famoso em sua cidade Igarapé. Além de realizar trabalhos de divulgação com carro de som, ele também era colaborador na Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho da rodovia. Ali, atuava como socorrista condutor da ambulância de resgate.

A empresa emitiu uma nota lamentando a morte do colaborador:

"A Triunfo Concebra confirma que a equipe de socorro emergencial médico estava em atendimento a uma ocorrência e infelizmente ocorreu outro acidente no local vitimando um colaborador que estava realizando seu trabalho.

O colaborador foi removido de helicóptero da Polícia Civil de Minas Gerais para o Hospital João XXIII, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

A Concessionária reforça que os motoristas respeitem a sinalização da pista, reduzindo a velocidade para não causar mais acidentes. A Concebra manifesta sua solidariedade com os familiares do colaborador".



O corpo do socorrista é velado desde as 14h deste sábado (16) no velório municipal de Igarapé e o sepultamento deve acontecer às 17h.

O acidente

Nessa sexta de feriado, o motorista de um carro acabou perdendo o controle da direção na altura do KM 385 da BR-262, altura de Pará de Minas, e o veículo acabou indo parar fora da pista.

Quando a equipe de socorristas da Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho, fazia o atendimento do acidente, outro motorista que passava por ali também perdeu o controle da direção e acabou atingindo não só o primeiro veículo acidentado, como a ambulância que fazia o resgate.

O condutor da ambulância, Claudinho, foi levado para o João XXIII mas acabou não resistindo aos ferimentos. Já o motorista do veículo que estava sendo atendido teve ferimentos leves e foi levado para um hospital de Pará de Minas. Outros dois ocupantes do carro não se feriram, assim como o motorista que atingiu os dois veículos.

