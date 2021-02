Abdômen estufado, sensação de "peso" e gases. Quem sofre com o problema sabe o quão desconfortável e constrangedora a flatulência pode ser. Embora seja comum, a eliminação de gases intestinais pode ser amenizada com atitudes simples adotadas no dia a dia.

Clínico geral e CEO da Clínica Penchel, em Belo Horizonte, Lucas Penchel explica que os gases são resultado do acúmulo de ar no sistema digestivo –aspirado durante as refeições – ou da “fermentação”, que ocorre dentro do nosso corpo durante a digestão dos alimentos. Grande parte deles é produzida no intestino por carboidratos que não são fragmentados no trajeto pelo estômago.

“O intestino não dispõe das enzimas necessárias para digerir estas biomoléculas, com isso, elas acabam sendo fermentadas por bactérias que habitam a área. Essa dinâmica é responsável pela maior produção e eliminação de gases", detalha Penchel.

Controlar a flatulência também passa pela prática de atividade física, que evita a retenção dos mesmos.

Confira na galeria abaixo outras atitudes que ajudam a evitar o problema.