Após dias de chuva, o sol voltou a dar as caras em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (12), a capital mineira amanheceu com o céu parcialmente nublado e pontos tímidos de claridade. O cenário, porém, não deve permanecer por muito tempo, já que a previsão meteorológica indica novas precipitações.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia. A temperatura máxima pode chegar aos 27°C, com mínima de 17°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 70% e 100%.

Em BH, a chuva apenas deve dar trégua na sexta-feira (14), voltando a atingir a cidade já no fim de semana.

Acumulado de chuvas

Todas as nove regionais da capital já registram mais de 100% do acumulado de chuva previsto para todo o mês de janeiro. Na região Oeste, o índice ultrapassa os 600 milímetros. Veja o balanço:

Barreiro 551,4 (167,5%)

Centro Sul 558,2 (169,6%)

Leste 467,0 (141,9%)

Nordeste 387,0 (117,7%)

Noroeste 429,8 (130,6%)

Norte 351,2 (106,7%)

Oeste 620,4 (188,5%)

Pampulha 388,2 (118%)

Venda Nova 361,4 (109,8%)

Média climatológica janeiro: 329,1 mm

Risco geológico

As fortes chuvas que atingiram BH deixaram os solos da capital mineira encharcados, o que reforça o perigo de deslizamentos de terra. E o volume de água previsto para os próximos dias faz com que todas as nove regionais da cidade estejam em alerta de risco geológico forte até sábado (15). O aviso é da Defesa Civil.

Um comunicado, emitido pelo órgão na manhã de terça-feira (11), recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, além dos deslizamentos e desabamentos.

Veja as recomendações para risco geológico:

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Sinais de que deslizamentos podem ocorrer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

