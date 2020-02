Os foliões que vão curtir o Carnaval em Belo Horizonte devem ficar de olho no céu para incluir mais um "adereço" na fantasia. Ao que tudo indica, a capa de chuva acompanhará as pessoas que forem para as ruas da cidade durante "a maior e melhor festa do país".

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias, uma frente fria está para se formar no oceano. Caso a tendência seja confirmada, ela passará por Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

"A princípio, o Carnaval será chuvoso em grande parte do Estado. Além das precipitações, a temperatura não será tão elevada, com máxima de 26ºC ou 27ºC. No período, o tempo deve ficar abafado", explicou a meteorologista Anete Fernandes.

No entanto, a especialista destacou que, como a frente fria ainda pode se formar, não é possível garantir a previsão do tempo. "Essa é a tendência, mas somente com 72 horas de antecedência poderemos ter algo com mais precisão", informou.



Tendência é de Carnaval chuvoso na capital mineira

Pular molhado

Na semana passada, o prefeito Alexandre Kalil comentou sobre a possibilidade de chuva durante a folia e brincou: "vai pular Carnaval todo mundo molhado". O chefe do Executivo, porém, declarou que não são esperadas precipitações tão fortes como as que castigaram o município no fim de janeiro.

Sendo assim, para aproveitar a festa ao máximo, melhor já procurar em comércios especializados uma capa de chuva bem estilosa para arrasar e curtir a maratona de bloquinhos e shows que estão por vir.

Folia

Para a festa deste ano, são esperados 5 milhões de foliões, o dobro da população da cidade. Conforme a Belotur, todas as nove regiões terão desfiles de blocos de ruas.

Leia mais:

Aquecimento para o Carnaval terá grupos já tradicionais, como Baianas Ozadas e Funk You

Se joga no glitter! Seja na maquiagem ou na fantasia, item é indispensável no Carnaval

Casa das Fábricas oferece maior variedade de fantasias para Carnaval em BH