Um soldado em formação da Polícia Militar (PM), de 29 anos, morreu e uma mulher, de 30, ficou ferida em um acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (17) na estrada da Serra do Rola Moça, em Casa Branca, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O carro em que eles estavam caiu em uma ribanceira de aproximadamente de 260 metros, no Mirante do Jatobá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, com o impacto, o homem, que dirigia o carro, foi ejetado do veículo e morreu no local. A passageira foi resgatada com ferimentos pelo corpo e conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento de Brumadinho. De acordo com a Polícia Militar, na unidade de saúde foi constatado uma fratura no braço direito da mulher, além de escoriações. Ela está em observação.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim.

Leia mais:

Operação de guerra começa nesta quarta-feira para barrar o avanço da Covid em Minas

Criação de empregos em janeiro refletiu otimismo com situações que não vingaram em meio à pandemia

Por um voto, Câmara de BH rejeita projeto de R$ 900 mi contra enchentes