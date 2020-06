A solidariedade tomou o espaço deixado pela ignorância na rua Grão Mogol. Dois dias depois de ver todo o acervo de um sebo a céu aberto ser queimado por causa de um incêndio criminoso, Odilon Tavares viu recebeu doações de livros de pessoas de diversas partes de Belo Horizonte. Nesta terça-feira (30), o negócio já havia sido retomado. “Acho até que já tenho mais livros agora do que tinha antes”, disse o “livreiro” de 58 anos.

Ex-catador de material reciclável, há seis anos Odilon montou na esquina da rua Grão Mogol com avenida do Contorno, no bairro Carmo, região Centro-Sul de Belo Horizonte, uma banquinha com livros usados que ele garimpava. O sebo foi muito bem aceito por moradores e trabalhadores da região.

Durante a noite, o material era cuidado por José Horácio, parceiro de Odilon na venda de livros. Mas na madrugada deste domingo (28), o parceiro estava na casa da família e ninguém montava guarda no local. Pela manhã, viram que todo o acervo havia sido queimado. Dois carrinhos usados para transportar os livros foram furtados.

O caso gerou comoção entre muitos belo-horizontinos e o sebo de livros por R$ 5 já está recomposto. “Alguns sebos oficiais me procuraram. Quatro já estão fazendo escolhas. Hoje vou fazer uma boa venda”, adiantou Odilon.

José Horácio faz coro ao parceiro: "agradeço muito a todas as pessoas que estão nos ajudando a recuperar tudo que perdemos".

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que abriu inquérito para investigar a autoria do incêndio.

Não foi a primeira vez

Catador de recicláveis em situação de rua, Leonardo Rodrigo de Oliveira costuma dormir na esquina onde está o sebo do Odilon. Ele contou à reportagem do Hoje em Dia que há duas semanas também foi vítima de um incêndio criminoso. Havia saído do local para trabalhar no bairro Serra com uma mochila e, ao retornar, viu que tinha perdido tudo.

“Queimaram tudo: meu colchão, minhas cobertas, minhas roupas, meu material de higiene. Fiquei sem nada”, contou Leonardo. Para ele, é possível que uma mesma pessoa tenha realizado os dois incêndios criminosos.

Para Leonardo, é possível que o autor tenha colocado fogo em objetos para despistar furtos. “A pessoa levou os dois carrinhos do Odilon. E os livros não queimam por inteiro, por causa da espessura. Vimos que no que sobrou do incêndio tinha um terço dos livros que o Odilon tinha. Ficou claro que alguém colocou uma parte dos livros no carrinho e roubaram”, disse.

Segundo ele, há um bom relacionamento entre as pessoas em situação de rua que dormem no local e a vizinhança. Leonardo contou que vários trabalhadores da região dão alimentos, calçados, roupas e trocados para eles. “A gente não faz mal para ninguém, todo mundo aqui gosta de ajudar a gente”.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania para saber da segurança e apoio às pessoas que dormem na esquina da rua Grão Mogol e aguarda retorno.