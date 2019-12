"A solidariedade neste almoço de Natal no Restaurante Popular de Belo Horizonte serve de exemplo para outros países". A afirmação é do Papai Noel Mário de Assis, que há 25 anos se veste de vermelho para alegrar o tradicional encontro do dia 25 de dezembro na capital.

Nesta edição, ele estava ainda mais orgulhoso. É que a estudante de música Maria Matilla veio direto da Finlândia, terra do Bom Velhinho, para conhecer a realidade brasileira durante as festas de fim de ano. "Nós aqui servimos de escola para o mundo inteiro, sempre fico sabendo de um projeto parecido com o nosso que foi implantado em algum país. Hoje temos a Maria aqui que quer levar nosso exemplo de solidariedade para o país dela", contou.

A estudante de música disse que fica emocionada com o brasileiro que se doa para o próximo, mesmo diante de uma realidade tão difícil, de pessoas que, muitas vezes, têm como "única refeição digna do ano a ceia do restaurante". "Os brasileiros são calorosos, acolhedores e aconhegantes. Fico feliz de ver essa ação de solidariedade, de ajudar o próximo", disse Maria.

O dia foi especial foi muito aguardado pela família da vendedora de balas Maria das Dores, de 37 anos, que todo ano participa da festa. "Eu sempre venho com a família. Gosto de participar. Todo mundo me conhece aqui, almoço todo dia aqui. Pra mim é uma emocão muito grande", disse segurando a sobrinha de apenas 10 meses de idade e que ganhou uma das bonecas empilhadas em uma montanha de brinquedos, estimados em 15 mil doações, segundo o Papai Noel Mário de Assis.

Celebração há 25 anos

O almoço de Natal já é oferecido há 25 anos. Nesta ediação, cerca de 100 voluntários se revezaram, desde segunda-feira (23), no preparo de 4,5 mil refeições. "De 22h do dia 24 às 6h de hoje, uma turma de 7 voluntários trabalhou picando verdulhas, frutas, preparando pratos e talheres para que a equipe da manhã pudesse chegar para cozinhar", contou Wellemy Nogueira, diretor dos restaurantes populares da capital.

O chef de cozinha Vicente Soares de Souza, que há 17 anos trabalha no restaurante e é voluntário no almoço especial de Natal, se emociona ao ver a chegada das pessoas para o almoço especial, que este ano teve o frango assado ao molho de maçã com cebola caramelizada, arroz com alho, tutu de feijão, maionese de legumes e salada verão (alface, agrião, repolho roxo, rúcula e tomate). Para beber, suco de manga, e, como sobremesa, abacaxi com hortelã. "É muito gratificante fazer parte dessa ação de doação. Ajudar o próximo nessa data tão especial", afirmou.

