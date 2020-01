Atingida por fortes chuvas desde a virada do ano, Belo Horizonte já registra pelo menos 70 ocorrências causadas pelas tempestades somente neste sábado (4). Segundo a Defesa Civil da cidade, o número foi contabilizado até 16h20.

A ocorrência predominante é a de escorregamentos ou deslizamentos, com 11 casos, junto à de infiltração, com o mesmo número. Em seguida, vêm desabamento de muro (9), deslizamento de encosta (8), enchentes ou inundações (7) e trincas (7).

O volume de chuva também é alto nos primeiros dias do mês, conforme aponta o levantamento do órgão. Somente na região de Venda Nova, já choveu 66% do esperado para o mês inteiro entre 1º e 4 de janeiro. Pampulha e Centro-Sul também já ultrapassaram a casa dos 60%. Mais cedo, a Defesa Civil emitiu alerta para mais chuvas, válido até 8h deste domingo (5).

Caos

Semáforos em flash, quedas de energia e estragos em vias públicas puderam ser testemunhados pela cidade na manhã deste sábado após o temporal da sexta-feira.

No bairro Santa Mônica, na Pampulha, um motorista ficou ilhado na avenida Ministro Oliveira Salazar e precisou ser socorrido no meio da inundação. Segundo a Polícia Militar, soldados do 49º Batalhão tiveram que usar uma corda e entrar na correnteza para tirar o homem do veículo, que ficou isolado no meio da água, no cruzamento com a rua Doutor Álvaro Camargos.

No bairro Itapoã, na mesma região, o muro de um supermercado cedeu e atingiu um carro na rua Santa Rita de Cássia. Apesar de um Fiat Siena que estava na via ter sido atingido por cima, o motorista não se feriu, já que estava num bar próximo e havia deixado o carro parado na via, de acordo com a PM.

No bairro Boa Vista, na região Leste, um prédio está interditado na rua dos Afonsos. Um muro que apoia o barranco onde está a estrutura cedeu e técnicos da Defesa Civil estão no local desde a manhã deste sábado (4) para acompanhar as condições do imóvel.

Interdição e transbordamento

Já na região de Venda Nova, vias precisaram ser fechadas e as estações de ônibus e metrô da Vilarinho ficaram interditadas por cerca de duas horas devido à inundação. Assim como já havia acontecido no meio da semana, a BHTrans e a Defesa Civil precisaram colocar em prática o plano de contingência, com acesso de vias do entorno bloqueado.

A liberação total ocorreu apenas por volta das 23h. Segundo o coronel Waldyr Figueiredo, coordenador da Defesa Civil de Belo Horizonte, o problema não foi a quantidade, mas a velocidade da chuva. "Estamos falando de mais de 50 milímetros (mm) de água que caiu sobre estas regionais em cerca de 3 horas, o que significa 50 litros por metro. A gente consegue prever numa aproximação a quantidade, mas não a intensidade que essa chuva vai atingir. Foi muita água em pouquíssimo tempo", afirmou.

Regiões

Apesar de não estarem na lista das mais atingidas pela água, outras regiões da cidade também tiveram casos de alagamentos. Na região Oeste, moradores do bairro Santa Maria ficaram sem luz durante cerca de 20 minutos, e transformadores de luz explodiram.

"Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Eram várias explosões pequenas e eu tive que tirar tudo da tomada, pois ficamos com medo. Foi uma chuva muito forte", comentou a dona de casa Nilcélia Moraes, de 52 anos.

No bairro Buritis, na mesma região, pessoas ficaram presas em lojas e bares da avenida Aggeo Pio Sobrinho e carros se arriscaram na correnteza. Contudo, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registros de destaque nas proximidades.

Veja abaixo quanto choveu em cada regional da cidade nos quatro primeiros dias de 2020, até 18h. Entre parêntesis, está a quantidade que esta chuva representa da média para todo o mês, que está em torno de 329 mm. Os dados são da Defesa Civil municipal:

Barreiro - 136,0 (41%)

Centro Sul - 197,4 (60%)

Leste - 176,6 (54%)

Nordeste - 153,0 (46%)

Noroeste - 184,0 (56%)

Norte - 108,8 (33%)

Oeste - 188,6 (57%)

Pampulha - 200,2 (61%)

Venda Nova - 217,2 (66%)

Com Bruno Inácio

Leia mais:

Em alerta até domingo, BH ainda contabiliza danos da chuva de sexta; veja vídeo de resgate