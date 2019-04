Os sorteios dos chamamentos públicos para licenciamento da atividade comercial em feiras de artesanato e de comidas e bebidas típicas nacionais e estrangeiras em Belo Horizonte foram adiados para os dias 6 e 7 de maio. As datas divulgadas anteriormente, 15 e 16 de abril, foram alteradas para a conclusão do desenvolvimento de um sistema informatizado para a realização dos sorteios.

As novas datas foram publicadas no último dia 13, no Diário Oficial do Município (DOM) e a implantação do novo sistema, sob o comando da Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) e da Prodabel, promete garantir mais lisura e segurança ao processo.

De acordo com a SMPU, o sorteio acontece para definir a prioridade para a escolha das 852 vagas e é realizado entre os inscritos habilitados nos termos do edital. As vagas sorteadas no dia 6 de maio serão as das regionais Centro-Sul, Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Para as regiões Leste e Barreiro, o sorteio acontece no dia 7.

O feirante deverá pagar um preço único mensal de R$ 128,82 para as feiras situadas na regional Centro-Sul e de R$ 103,05 para as demais regiões. Os editais com todas as informações podem ser acessados no portal da Prefeitura.