O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus para os 13 investigados no caso do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que deveriam voltar para a prisão nesta quinta-feira (14). Como a liminar só foi expedida durante a noite, os acusados devem passar a noite em presídios de Belo Horizonte e região. A expectativa é que saiam nesta sexta-feira (15).

Após o rompimento da barragem em Brumadinho, a Justiça decretou a prisão temporária, em dois momentos, de 13 engenheiros, geólogos e funcionários contratados ou terceirizados pela mineradora Vale. Cinco deles tiveram a prisão decretada no dia 29 de janeiro, mas ganharam habeas corpus no dia 5 de fevereiro. Outros oito foram presos no dia 15 de fevereiro e liberados no dia 27 do mesmo mês.

Mas, nesta quarta-feira (13), três desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais votaram pela manutenção da prisão temporária, revogando a liminar concedida pelo STJ. Dessa forma, todos os 13 foram levados para a Delegacia do Meio Ambiente (Dema) para prestar depoimentos e depois encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. Nesta noite, os 11 homens serão levados para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, enquanto as duas mulheres irão para a Estevão Pinto, na capital.

O habeas corpus desta quinta foi assinado pelo ministro Nefi Cordeiro, o mesmo a determinar o benefício aos investigados anteriormente. Na ocasião, o magistrado afirmou que os acusados já depuseram, não houve fuga, nem indicação de destruição de provas ou induzimento de testemunhas, o que demonstraria “a desnecessidade da prisão”.

O recurso junto ao STJ foi feito por três equipes de defesa, mas a decisão do ministro beneficiou todos os 13 investigados. “O STJ entendeu, conforme já havia decidido, que essas prisões são ilegais. A decisão de revogar o habeas corpus foi um absurdo, uma infelicidade do Tribunal de Justiça”, afirma o advogado Marcelo Leonardo, que representa quatro dos investigados.



