A fintech (empresa de tecnologia financeira) Stone anunciou que está com vagas de emprego abertas nas cidades de Uberlândia (Triângulo Mineiro), Varginha e Alfenas (ambas no Sul do Estado). Segundo a empresa, as novas contratações visam acompanhar o ritmo acelerado de crescimento da companhia, que, no ano passado, duplicou a carteira de clientes.

De acordo com o anúncio, as vagas são para o time comercial e contam com salário fixo e variável - relacionado ao cumprimento de metas. A empresa também oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

"Minas Gerais é um polo estratégico para a companhia. Por isso estamos investindo em oportunidades de emprego na região que nos permita continuar crescendo e atendendo bem aos nossos clientes", explica Augusto Lins, presidente da Stone. "Nosso modelo de atuação da Stone é diferenciado, pois sabemos que o Brasil vai muito além das capitais. Somos movidos por empreendedores espalhados por todo o País. Precisamos reforçar ainda mais nossos times locais para atender com excelência nossos clientes mineiros", completa.

Os interessados em se candidatarem e descobrirem as vagas com o seu perfil e cidade mais próxima podem acessar a relação clicando AQUI. Ainda conforme a empresa, não há pré-requisitos para a candidatura. Entretanto, a experiência na área desejada é considerado um diferencial e a Stone está em busca de pessoas alinhadas à sua cultura e que queiram transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil.

Leia mais:

Concurso oferece 2.460 vagas em hospitais universitários com salários de até R$ 10.350; confira

Sine-BH oferece 78 vagas de emprego nesta segunda-feira, com salários de até R$ 2.300

Emprego na cadeia produtiva da saúde abrange 5,1 milhões de pessoas