Incêndio em uma subestação da Cemig deixa moradores da região Oeste de Belo Horizonte sem energia elétrica nesta segunda-feira (19). O fogo atingiu a rede elétrica da estrutura montada no bairro Calafate por volta das 8h30.

As chamas altas e a fumaça preta e densa foram vistas de várias áreas da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado pois havia risco para o edifício.

Duas viaturas da corporação estiveram na rua Campos Melo, esquina com rua Guaratan, para atender a ocorrência. Apesar do susto, ninguém se feriu no incidente.

Em nota, a Cemig informou que desligou remotamente a instalação para evitar maiores danos. "Equipes da companhia estão agora na subestação para manutenção e retomada do fornecimento de energia e apurar as causas do acidente", garantiu.

As causas do incêndio são desconhecidas e serão investigadas internamente pela empresa.