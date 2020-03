Treze funcionários da subsecretaria estadual de Inovação e Logística da Saúde pediram exoneração de seus cargos nessa quarta-feira (4), incluindo o subsecretário Bruno Porto. O motivo seria a insatisfação dos servidores quanto à atual gestão da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A debandada na pasta vem em um momento conturbado de atenção do Estado em relação ao coronavírus, que já contabiliza 82 casos suspeitos da doença em Minas.

No entanto, segundo a SES, os funcionários foram desligados por motivos de "adaptações necessárias aos serviços prestados pela pasta". Já sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus, a pasta informou que "está tomando as medidas necessárias para controle e vigilância da doença no Estado".

