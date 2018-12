A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18), a Operação Refúgio contra um esquema internacional de tráfico de drogas que teria braços na cidade de Extrema, no Sul de Minas Gerais. A PF cumpre 13 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Cinco suspeitos já foram presos.



Os mandados judiciais estão sendo cumpridos também nas cidades de São Paulo, em Guarulhos e Itapevi, na Grande São Paulo, e também em Itajaí, em Santa Catarina. Todos os mandados foram expedidos, a pedido da PF, pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo.



O inquérito policial teve início em abril deste ano, a partir de uma cooperação policial internacional com a agência antidrogas norte-americana sobre a atividade de um grupo de sérvios que estaria enviando drogas para a Europa, a partir do Porto de Santos (SP).



As investigações da PF apontam que o grupo estaria ligado a um grande narcotraficante sérvio. O esquema articulava a compra de cocaína a partir da cidade de São Paulo e promovia a remessa da droga à Europa pela via marítima, utilizando os portos de Santos e Navegantes (SC).



Os investigados presos serão indiciados e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação internacional para o tráfico de drogas, com penas de três a 15 anos de prisão.



A operação tem o nome de Refúgio em razão de um dos alvos ter pedido permanência no Brasil com pedido de refúgio, utilizando-se de documentos falsos.



(*) Com Estadão Conteúdo