Com o feriado da Semana Santa, os supermercados de Belo Horizontes vão abrir normalmente nesta sexta-feira (2) e no sábado (3), mas estarão fechados no domingo (4).

Segundo a Associação Mineira de Supermercados (Amis), nesses dias, o horário de fechamento dos estabelecimentos vai ser às 20 horas e não às 22 horas. "Os horários e dias de funcionamento obedecem às determinações da Onda Roxa, do Minas Consciente, em âmbito estadual, e do decreto da prefeitura de Belo Horizonte, que determina o fechamento do setor no domingo".

Desde 28 de março, supermercados, padarias, sacolões, lanchonetes, açougues e Mercado Central estão proibidos de aos domingos. Estes serviços poderão operar por delivery ou drive-thru, e neste caso, a regra só é válida para aqueles que possuem estacionamento internalizado.

A medida tem objetivo de frear o avanço do coronavírus na capital mineira.

Ainda de acordo com a associação, a abertura do setor nestes dias está de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), mas no interior é preciso observar as convenções locais porque podem prever outras determinações.

"Em outras cidades, os supermercadistas devem avaliar as determinações de decretos municipais. A recomendação da associação é que, entre a Onda Roxa e a determinação municipal, os empresários acatem aquela que for mais restritiva".

A Amis recomenda ainda que os consumidores não deixem para fazer as compras na última hora para evitar o aumento do movimento e aglomeração na porta das lojas.