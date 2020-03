Diante de fotos que circulam em redes sociais e que mostram produtos como óleo de cozinha com venda limitada em determinada quantidade por cliente, a rede Supermercados BH informou, nesta quinta-feira (19), que restringiu o comércio de álcool em gel a três unidades por pessoa. O produto tem sido altamente procurado para a prevenção ao contágio por coronavírus. A empresa também informou que é falso o comunicado sobre o fechamento das lojas a partir desta sexta-feira (20).

De acordo com Pedro Lourenço, presidente da rede, o reabastecimento da loja ocorre diariamente e itens que têm sumido nas prateleiras, como o papel higiênico, têm estoque para os próximos 40 dias na cadeia de mercados citada. No entanto, o empresário, que fundou a primeira unidade da rede em 1996, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, alertou sobre a importância do consumo consciente.

"A falta de alguns produtos na nossa rede, como o álcool em gel, é devida à falta de consciência de alguns clientes. Se comprar com consciência, não vai faltar para ninguém. As indústrias estão entregando todos os dias. Não tem nenhuma ruptura nossa, a não ser do álcool em gel, que limitamos a três por cliente. Vamos com calma que tem mercadoria pra todo mundo", afirmou.

A rede também divulgou que trata-se de fake news o comunicado que informou sobre o fechamento das lojas a partir desta sexta-feira (20). A rede declarou que está "trabalhando a todo vapor" para garantir o "pleno funcionamento" das lojas. "Consulte sempre nossos canais oficiais para esclarecer suas dúvidas".

A reportagem questionou à rede sobre a política de preços do álcool em gel e de outros itens com alta demanda e aguarda um retorno. Também foi perguntado sobre a segurança dos funcionários da rede.

Além disso, a reportagem contatou a Associação Mineira de Supermercados (Amis) sobre as recomendações da entidade aos associados sobre limitação de venda de produtos e aumento de preços devido à demanda. Os posicionamentos são aguardados.

Leia mais:

Correios mantêm serviços e recomendam uso de canais eletrônicos

Angra dos Reis fecha acesso a praias e ilhas a turistas

​Cartórios oferecem serviços eletrônicos para evitar aglomerações