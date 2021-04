A Associação Mineira de Supermercados (Amis) informou, nesta terça-feira (20), que os estabelecimentos do setor instalados em Belo Horizonte poderão funcionar normalmente nesta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes. A decisão, segundo a entidade, está de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor.

Mesmo com a permissão de abertura, a Amis relembrou que algumas redes fazem a opção por fechar ou reduzir o horário de funcionamento de lojas localizadas em regiões com pouco movimento. "Essa decisão fica a cargo de cada empresa", afirmou a associação, em nota.

A entidade também declarou que, em atendimento às determinações da Prefeitura de BH para frear a contaminação por coronavírus, os supermercados estarão fechados no domingo, tornando-se a abertura desta quarta uma "boa oportunidade" para quem quer antecipar as compras.

A entidade ainda explicou que a medida é válida para a capital mineira. No interior, existem várias convenções com acordos diferentes do que ocorre na metrópole. "Por isso, o empresário deve se basear na Convenção local para abrir ou não as lojas", finalizou o texto.

Leia mais:

Fique atento ao calendário de vacinação contra Covid-19 em BH; confira no vídeo

Estátua de Tiradentes, em BH, passa por lavagem especial às vésperas do feriado homônimo; veja fotos

Nos postos e drive-thru: vacinação contra a Covid-19 acontece neste feriado até 15h em BH