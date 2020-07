O número de surtos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) notificados, e possivelmente associados à Covid-19, ocorridos entre janeiro e julho deste ano em Minas chegou a 308 nessa segunda-feira (20) - um aumento de 161% em comparação com 22 de junho, quando eram 118 casos. Os surtos, conforme dados do governo de Minas, foram registrados em 158 municípios localizados em todas as 14 macrorregiões de saúde do Estado.

Surtos são notificações de uma enfermidade que ocorrem dentro de área específica, como lares de idosos, presídios ou empresas. Ao todo, 21.823 pessoas foram expostas à SRAG provavelmente provocada pelo coronavírus em Minas. Os dados são do boletim epidemiológico especial da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que é divulgado semanalmente (veja aqui).

Segundo a SES, a SRAG é uma manifestação sindrômica relacionada a algum agente etiológico, como vírus (incluindo o coronavírus), bactérias, fungos, dentre outros. A confirmação se um surto ocorreu por SRAG associada à Covid ou por SRAG associada a outro agente é feita com a testagem dos pacientes.

Distribuição de surtos no Estado, de janeiro a julho deste ano

De acordo com a SES, houve registros de surtos em serviços de saúde, serviços públicos, segurança pública, comunidades indígenas, comunidades religiosas, comunidades quilombolas, escolas, serviços de acolhimento e em comunidades ciganas localizadas em Minas.

Enfrentamento

Em coletiva na Cidade Administrativa, na tarde desta sexta-feira (24), o secretário adjunto de Estado de Saúde, Marcelo Cabral, afirmou que o governo de Minas tem adotado medidas de enfrentamento aos surtos desde o início da pandemia.

"Na eventualidade de surtos, nós temos protocolos e seguimos orientando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e tudo que se refere, notas técnicas, protocolos, para o enfrentamento", afirmou.

Conforme Cabral, a prevenção a surtos nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) é feita, dentre outras formas, com a medida de suspensão de passeios e visitas de parentes e amigos a internos.

Já em relação a surtos no sistema prisional, o gestor informou que o trabalho é feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em diálogo com a SES. A reportagem procurou a pasta e aguarda um retorno sobre a quantidade de surtos e sobre quais as medidas tomadas nesse sentido.

O gestor não comentou os motivos do aumento de casos. A SES foi procurada e ainda não se posicionou.