O município de Barroso, na região Central de Minas, investiga a morte de uma paciente infectada pela Covid-19 e Influenza ao mesmo tempo, na chamada Flurona. A informação foi divulgada pelo executivo em boletim epidemiológico publicado nessa segunda-feira (17).

De acordo com a Prefeitura de Barroso, a paciente tinha 81 anos e apresentava comorbidades. Ela deu entrada no hospital em 3 de janeiro, mas precisou ser transferida para São João del-Rei no dia 5, após complicações. O resultado positivo do teste de Covid-19 saiu no dia 8 de janeiro e o gripe, no dia 15, quando a idosa morreu.

Apesar da dupla infecção, a prefeitura não confirma que trata-se de um caso de Flurona. O município notificou a Secretaria de Estado da Saúde (SES), que dará sequência à investigação. A reportagem questionou a pasta, e aguarda retorno.

Segundo o último registro do IBGE, Barroso tem pouco menos de 20 mil habitantes. Desde o começo da pandemia, a cidade registrou 2.584 casos da Covid-19. Desse número, 2.235 pessoas se recuperaram e 61 morreram. O município confirma duas internações pela doença, sendo uma delas em outra cidade.

A cidade já vacinou 16.856 moradores com a primeira dose contra a Covid-19 - 15.729 também receberam a segunda dose. A dose única do imunizante foi aplicada a 436 pessoas, e a dose de reforço foi necessária para 3.852 moradores da cidade.

