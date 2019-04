Três crianças, com idades de 4, 6 e 8 anos, que estavam sozinhas em uma casa no bairro Serrano, região Noroeste da capital, ficaram apavoradas, na manhã desta terça-feira (23), após suspeitarem de vazamento de gás. Elas estavam trancadas no imóvel e precisaram chamar os vizinhos para que o Corpo de Bombeiros fosse acionado.

De acordo com os militares do 3º Batalhão, as crianças foram deixadas na residência pela mãe. Ao entrarem no local, os militares não identificaram o vazamento, mas notaram que os menores estavam muito agitados. Eles foram se acalmando a partir da presença dos bombeiros.

Não foram divulgadas informações sobre a localização da mãe dos menores.