A Justiça determinou, na tarde desta terça (2), a fiança de R$ 10 mil para o homem de 60 anos que é suspeito de agredir uma criança de 5 anos autista e a mãe dela dentro de um shopping da região Centro-Sul de Belo Horizonte, no último sábado (30). De acordo com a assessoria do Fórum Lafayette, a defesa do suspeito comprovou que ele sofre de esquizofrenia e pagou a fiança. Ele foi liberado por volta de 15h.

De acordo com relato da mãe do menino, o homem teria dado um tapa na cabeça da criança e, após ser advertido, teria dirigido ofensas aos dois. O suspeito foi preso no sábado por injúria racial e aguardava a audiência de custódia no Ceresp da Gameleira.

A juíza da Central de Flagrantes (Ceflag) de Belo Horizonte, Fabiana Gomes Ferreira, reconheceu que não havia necessidade de converter o flagrante em prisão preventiva, pois as penas previstas para os delitos cometidos pelo suspeito não ultrapassam quatro anos. Ela também levou em consideração o fato dele ser réu primário, ter mais de 60 anos e da sua defesa ter apresentado laudo e relatórios médicos comprovando a esquizofrenia.

Para fixar o valor da fiança, a juíza levou em consideração as condições econômicas do autuado, que, apesar de estar desempregado, declarou ser proprietário de dois imóveis, frutos de herança.

O suposto agressor também terá de se comprometer a comparecer mensalmente perante uma equipe multidisciplinar da Justiça em um prazo de seis meses, além de participar de todos os atos do inquérito.

Leia mais:

'Me mandaram colocar esparadrapo na boca dele', diz mãe de menino autista agredido em shopping

Menino autista é agredido em shopping da região Centro-Sul de BH