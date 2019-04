A Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos que teria aparecido em um vídeo, que viralizou nas redes sociais no fim de semana, dançando funk e segurando um fuzil. A prisão aconteceu na noite dessa terça-feira (9), no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte, e com o suspeito foram encontradas porções de maconha, balança de precisão, uma pistola e munição. O fuzil que teria sido usado no vídeo não foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima levou os policiais até uma casa na rua oriental. Vizinhos disseram que a residência era inabitada, mas os militares conseguiram avistar, de uma janela, uma arma sobre uma cama.

Os policiais, então, entraram na casa e encontraram o suspeito deitado no sofá. O homem conseguiu fugir por uma janela e pulou nos telhados das casas vizinhas, quebrando algumas telhas, inclusive. Ele foi alcançado e preso.

O suspeito afirmou que não sabe quem é o dono da arma e das drogas e que havia entrado no imóvel apenas para dormir. Disse ainda que fugiu por ter se assustado. Ele e um policial que o perseguiu tiveram escoriações e foram atendidos na UPA Centro-Sul. Depois disso, o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes 3.