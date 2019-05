Um suspeito de cometer golpes na região central de Belo Horizonte foi preso na tarde desta segunda-feira (27) pela Polícia Militar na Praça Sete. Três pessoas o reconheceram pelo crime de estelionato.

O homem de 47 anos, que já havia sido detido anteriormente pelo mesmo tipo de crime, é acusado de abordar pessoas na rua para oferecer emprego. Após estabelecer uma relação de confiança, ele pedia o telefone celular emprestado para fazer uma ligação. No momento em que a vítima ficava distraída, o homem fugia.

“No momento em que ele foi abordado, estava com um celular que parecia ser de mulher e não sabia desbloqueá-lo. Enquanto o suspeito conversava com os policiais, o telefone tocou e do outro lado da linha tinha uma pessoa procurando pela dona do telefone”, relatou o tenente Reginaldo Silva.



A dona do telefone foi uma das testemunhas que reconheceu o homem, que foi levado para a Central de Flagrantes 2.