A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira (19), um homem de 23 anos, suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte. Com ele foram apreendidos dinheiro e cocaína.

De acordo com a PM, ele foi detido no beco 3, durante uma operação contra a criminalidade violenta. Assim que percebeu a presença dos militares, ele tentou fugir, mas foi capturado após uma perseguição. Ele tinha R$ 610,00 no bolso e confessou que a quantia havia sido arrecada com a venda de entorpecentes na noite passada e que ele estaria indo ao banco para depositar o dinheiro.

O rapaz também confirmou que havia drogas em casa e os policiais seguiram até um barracão na rua Asa Branca. Dentro de um aparelho micro-ondas, foram encontrados 91 pinos de cocaína, uma pistola calibre 9mm e munição. Ainda na cozinha a PM apreendeu balanças de precisão e dois rádios comunicadores. Um colete a prova de balas também estava escondido debaixo do colchão em um dos quartos.

Ele foi encaminhado para Central de Flagrantes do bairro Floresta, a região Leste de Belo Horizonte (Ceflan 1).