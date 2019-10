O suspeito de incendiar a casa da ex-companheira, em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi localizado na manhã deste domingo (20). Ele foi detido pela Polícia Militar e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade para prestar depoimento.

O crime aconteceu no bairro Vila Aurora, por volta das 23h55 de sábado (19). Ninguém ficou ferido no incêndio

Crime

A vítima, de 40 anos, estava na porta de casa, conversando com vizinhos, quando as chamas se alastraram pelo quarto dela, destruindo móveis e objetos pessoais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu evitar que as chamas atingissem residências no entorno.

Para a PM, a mulher relatou que o ex-namorado fazia ameaças contra a vida dela. Testemunhas também contaram que viram o suspeito fugindo pelos fundos, após atear fogo no cômodo.