O auxiliar de educação física, suspeito de cometer abuso sexual contra uma criança de apenas 3 anos, trabalhava no Colégio Magnum há pelo menos dois anos, segundo um pai de outro estudante da instituição de ensino, o engenheiro Júnior Lopes, 52, que tem dois filhos de 7 e 13 anos, estudando na escola.

"O que sei é que trabalhava aqui há cerca de 2 ou 3 anos. A relação dele com meus filhos era normal, de um profissional que ajudava. Ele (suspeito) ia nas festas dos colegas para atuar como árbitro nos jogos, as famílias levavam ele para fazer o lazer das crianças", contou.

Ainda segundo Lopes, o mais velho não acredita que o suspeito tenha cometido o crime. "Ele (meu filho) tinha contato com o suspeito diariamente e disse que não acredita nisso, que ele era muito gente boa".

O pai defende ainda que o colégio é tão vítima quanto as famílias. "A gente sabe que essas pessoas, psicopatas, agem como pessoas exemplares, no trabalho. Espero da escola o que já estão fazendo, dar apoio às famílias. Sei que a direção, os funcionários são pessoas muito sérias, responsáveis. Meus filhos vão continuar estudando aqui", defende.

Na última semana, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Segundo boletim de ocorrência, de 28 de setembro, a mãe foi até uma delegacia para denunciar que o filho teria sido violentado por um ajudante de professor do tradicional colégio particular da capital. No depoimento, a mulher alegou “que seu filho ficava tentando beijar sua boca, atitude não comum entre mãe e filho” e que, ao questionar o comportamento, ele respondeu que teria aprendido isso com o suspeito.

Ainda de acordo com a mãe, o aluno "foi forçado a tocar no pênis do autor e que o autor tocou no pênis da vítima”. De acordo com a Polícia Militar, a mãe voltou a questionar a criança, que, por sua vez, fez gestos indicando que teria feito sexo oral com o rapaz. À frente do caso está a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad).

Por meio de nota, o colégio informou que, "a direção da escola ouviu os relatos dos pais sobre a mudança de comportamento do filho e sobre a conduta de um colaborador. Imediatamente, foram colocadas à disposição da família as assessorias jurídica e psicológica, e o profissional envolvido foi afastado de suas funções para auxiliar na transparência das apurações".

Confira a nota do Colégio Magnum na íntegra:

"Nesta sexta-feira, 4 de outubro, a direção da escola ouviu os relatos dos pais sobre a mudança de comportamento do filho e sobre a conduta de um colaborador.

Imediatamente, foram colocadas à disposição da família as assessorias jurídica e psicológica, e o profissional envolvido foi afastado de suas funções para auxiliar na transparência das apurações.

No domingo, todos os gestores e coordenadores de Ensino e Formação da instituição estarão reunidos para estabelecerem medidas de apoio aos familiares e ao corpo discente, em relação ao caso. Também foi agendada uma reunião com os pais da turma do aluno, que será realizada na segunda-feira, 7 de outubro.



A instituição está à disposição dos órgãos competentes e empenhada para que tudo seja esclarecido com urgência e celeridade".

Leia mais:

Pais de menino de 3 anos suspeitam que abusos aconteciam há cerca de 5 meses no Colégio Magnum

Polícia Civil investiga abuso sexual de aluno de 3 anos no Colégio Magnum

Após denúncia de abuso sexual, Colégio Magnum fará reunião com os pais