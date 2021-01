Um morador em situação de rua, de 35 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira (11), no bairro Lagoinha, região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o corpo da vítima foi encontrado carbonizado. Ele estava sentado e amarrado em um poste no viaduto Senegal.

O homem, segundo informações de testemunhas aos militares, cometia estupros contra mulheres que também vivem em situação de rua na região. Não há informações sobre a relação entre os crimes.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou lesões no crânio do morador, além de ferimentos por corte de faca ou facão. Um pedaço de madeira, que teria sido utilizado no crime, foi encontrado.

Nenhum suspeito do crime foi localizado até o momento. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência encaminhada à 6ª Delegacia de Homicídios.

