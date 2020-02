Um homem suspeito de armazenar e divulgar pornografia infantil foi preso em flagrante, nesta terça-feira (18), em Uberaba, região do Triângulo Mineiro. Com o rapaz, de 21 anos, policiais federais apreenderam fotos e vídeos de crianças e adolescentes com conotação sexual.

O suspeito foi encarcerado após investigações da Polícia Federal (PF), que indicaram o crime. A 35ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte, então, expediu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, que foi cumprido nesta manhã.

Durante as buscas, os agentes encontraram os materiais ilícitos e prenderam o rapaz em flagrante. Além disso, os policiais apreenderam 47 porções de maconha que seriam de propriedade de irmão do investigado. Por ser menor de idade, o irmão do homem foi encaminhado à Polícia Civil, junto com a droga apreendida.

Punição

A punição varia conforme o crime. Para aqueles que armazenam conteúdo, a pena pode variar de 1 a 4 anos, mas cabe fiança. Quem compartilha conteúdo relacionado à pornografia pode pegar de 3 a 6 anos, sem possibilidade de responder em liberdade. As penas podem ser somadas, também, para os casos em que o suspeito comete os dois crimes.