A Polícia Civil prendeu de forma preventiva, na tarde da última sexta-feira (29), um homem de 51 anos, suspeito de estuprar a própria enteada, uma criança de 12 anos, em São João Evangelista, na Região do Rio Doce.

De acordo com a polícia, durante a investigação do crime, os agentes receberam a informação de que o suspeito tentaria fugir, o que levou a Justiça a expedir um mandado de prisão e de busca e apreensão, solicitado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Com apoio do conselho tutelar, que conversou com a criança, todos os indícios apontaram para o abuso do padrasto. Exames clínicos também confirmaram que a menina já havia tido relações sexuais.

Ainda segundo polícia, a mãe da vítima vivia com o suspeito há cerca de um ano e tem outros filhos. “A mãe informou que percebeu que nos últimos tempos a filha apresentava um comportamento estranho, mas que não sabia do possível crime. Ainda não sabemos dizer se as outras crianças também possam ter sido abusadas pelo padrasto”.