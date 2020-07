Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (22), no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, por vender ilegalmente anabolizantes e produtos farmacêuticos. Com o suspeito, foram encontrados 46 medicamentos que só podem ser vendidos com prescrição médica.

Segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de ser um grande fornecedor de anabolizantes para pessoas físicas e proprietários de academias da capital, sobretudo nas regiões da Pampulha e Venda Nova.

As investigações mostraram que o homem teria conexão com distribuidores de outros estados. Há ainda uma suspeita de que parte do material vendido tenha vindo do Paraguai.