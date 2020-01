A Polícia Civil vai investigar mais um caso de injúria racial ocorrido no Centro de Belo Horizonte, nesta terça-feira (7). Desta vez a vítima é um segurança do metrô, de 29 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, o autor estava na Estação Central e teria chamado o agente de preto e de macaco, e ainda teria dito “olha a cor dele”.

As ofensas foram proferidas durante uma confusão por causa do pagamento do bilhete. Conforme uma testemunha, o suspeito queria pagar R$ 2 na tarifa, mas o preço é R$ 4. Ao ser informado que não poderia liberar a passagem, ele começou a xingar palavrões. A vítima foi ofendida quando tentava defender o colega de trabalho.

O suspeito, de 34 anos, foi detido pelos próprios seguranças e levado para Central de Flagrantes (Ceflan), que fica no bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

