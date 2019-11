Suspeito de matar a esposa, sargento está na prisão militar em BH

Está preso em um Batalhão de Polícia Militar da capital, o sargento, de 46 anos, apontado como principal suspeito de matar a esposa, de 23. A jovem foi encontrada morta há dez dias, na casa em que morava, no bairro Gávea, em Vespasiano, na Região Metropolitana de BH. O militar deve responder por feminicídio e pode pegar até 30 anos de cadeia.

Conforme o delegado responsável pelo inquérito, Maycon Guimarães, a prisão temporária foi decretada após as investigações da Polícia Civil indicarem a possível motivação para o crime. “Mensagens do suspeito que estavam no celular da vítima e eram transmitidas para amigos e colegas de trabalho dela, mostram que o casal estava separado e que o policial acusava a mulher de traição”, esclarece.

Filha do casal também sofria ameaças, segundo delegado

Familiares e amigos da vítima já foram ouvidos pela corporação e confirmaram a relação instável e conturbada do casal. A filha deles, que não teve a idade divulgada, disse que recebia ameaças. “Apesar de todas as provas substanciais, o suspeito se manteve calado e com uma postura fria”, frisa o delegado.

O suspeito havia se apresentado na Delegacia de Plantão, dois dias depois do homicídio e foi liberado, por não configurar flagrante. Com a autorização judicial, ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios em Vespasiano e seguiu para a prisão militar. Durante o depoimento, ficou em silêncio e não colaborou com a acusação. A arma do crime não foi encontrada.

O sargento é lotado no 16º Batalhão de Polícia Militar, que fica no bairro Santa Tereza, região Leste de Belo Horizonte.

Crime

Em 4 deste mês, a mulher foi encontrada já sem vida, sobre a cama do casal. A perícia constatou três perfurações provocadas por arma de fogo. Os disparos foram na nuca, cabeça e peito.