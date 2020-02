O homem suspeito de matar a ex-namorada em um hotel no Centro de Belo Horizonte foi preso em Governador Valadares, no Leste do Estado, na noite dessa sexta-feira (7), em ação conjunta das polícias Civil e Militar.

Segundo a polícia, o autor, de 24 anos, estava em fuga para a cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia e foi localizado em uma pousada.

A vítima, de 20 anos, foi morta com várias facadas em um hotel localizado na rua Guarani, no Centro de Belo Horizonte, na madrugada da última quinta-feira (7). Eles mantiveram um relacionamento por 6 meses e, segundo relatos colhidos pelos militares, depois que terminaram, o homem disse que iria para a Bahia, mas que queria ver a ex antes de ir.

Imagens do circuito interno de segurança do local registraram o suspeito entrando no hotel. Minutos depois, ele sai, faz uma ligação e entra novamente. Posteriormente, deixa o local com uma mala. Tempo depois, o corpo da mulher foi encontrado.