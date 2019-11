O autor do assassinato de uma jovem de 23 anos em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, crime que foi descoberto na noite de segunda-feira (4), chegou a enviar fotos do corpo e fazer publicações utilizando o WhatsApp da própria vítima. A informação foi confirmada nesta terça-feira (5) pela Polícia Militar (PM). O principal suspeito do crime, um sargento da corporação que é ex-companheiro da mulher, segue desaparecido.

O porta-voz da PM, major Flávio Santiago, confirmou ter recebido a informação de que o autor do feminicídio teria publicado fotos do corpo e feito outras publicações na rede social da jovem. "Repassamos a informação à Polícia Civil (PC). Agora, só o inquérito dirá quem fez estas publicações. É claro que o nível de envolvimento do militar ainda não foi detectado, mas, nos próximos dias, teremos alguma resposta. O militar segue desaparecido", afirmou.



Publicação feita pelo aplicativo da vítima indica que o autor seria o militar Publicação feita pelo aplicativo da vítima indica que o autor seria o militar

O Hoje em Dia teve acesso a algumas das publicações feitas pelo aplicativo de mensagens instantâneas da vítima. Em uma delas é possível ver uma mensagem que incrimina o ex-companheiro dela. "Fui trair meu marido polícia deu nisso (sic)", dizia o texto publicado no status do WhatsApp da jovem.

Além disso, também estão circulando nas redes fotos que mostram um ursinho de pelúcia e uma caixa de alianças, que teriam sido comprados pelo suspeito em uma tentativa de reatar o relacionamento e pedir a vítima em casamento, o que teria acontecido no domingo (3).

Procurada pela reportagem, a PC informou que a corporação já está investigando o feminicídio, com o objetivo de confirmar a autoria e motivação do crime e, também, de localizar o principal suspeito, que é o sargento. Até o momento, ele segue desaparecido, mas deverá prestar depoimento assim que for localizado.

O crime

O homicídio foi descoberto por volta das 21h de segunda-feira após o irmão do suspeito ir até a casa do casal, na rua Dezessete, no bairro Gávea II. Ao encontrar a luz acesa e o portão aberto, o familiar resolveu acionar a PM. Quando os militares entraram no imóvel, acabaram encontrando o corpo da jovem em cima da cama. Ela tinha perfurações de arma de fogo na nuca, rosto e tórax.

Junto ao corpo foram encontradas três cápsulas de munição calibre .45. O militar, que continua desaparecido até esta terça, é lotado na 24ª Companhia 16º Batalhão da PM, que atende o bairro São Gabriel, na região Norte de Belo Horizonte.

Leia mais:

Ex-mulher de policial é encontrada morta dentro de casa; militar está desaparecido

Poucas horas após terminar relacionamento, jovem é esfaqueada pelo namorado em Nova Lima

Suspeito de matar a namorada em Nova Lima já ameaçava a vítima, diz delegada