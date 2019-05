Um homem suspeito de matar o rival e ainda atirar em um bebê, de pouco mais de 1 ano, foi preso na tarde desta quarta-feira (29) pela Polícia Militar. O homem tentou fugir de uma viatura na região do bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, e chegou a entrar em uma casa na rua dos Otoni para depois pular em telhados de imóveis vizinhos, mas acabou sendo alcançado pelos policiais.

De acordo com a PM, uma viatura fazia patrulhamento na rua Estevão Pinto, no bairro Serra, quando viu três indivíduos em atitude suspeita em um I30. O veículo foi perseguido e acabou sendo parado na avenida Francisco Sales, próximo à esquina com avenida do Contorno.

Um dos suspeitos estava sem documentos e apresentou dados falsos, mas ele foi reconhecido pelos policiais como um homem acusado de ter matado um homem, em 2017, com 22 tiros, atingindo também um bebê, alvejado no olho.

Quando o jovem percebeu que seria preso pelos policiais, ele fugiu, correndo pela avenida Francisco Sales até a rua dos Otoni, onde invadiu uma casa. Segundo a PM, havia mandado de prisão contra o suspeito, que tem passagens por homicídio, roubo e tráfico de drogas.

Os outros rapazes tinham ficha criminal, mas foram liberados porque não havia mandado de prisão contra eles.