Um homem de 29 anos é apontado como principal suspeito do furto de 300 veículos, em um período de quatro anos, em Belo Horizonte e Região Metropolitana. As investigações constataram que ele teria furtado 75 veículos por ano, ou seja, cerca de seis por mês e uma média de 1,5 por semana. O suspeito foi preso junto com outro comparsa durante a operação "Gazua" da Polícia Civil. O balanço das investigações que levaram à prisão da dupla foi apresentado nesta quinta-feira (26).

Segundo o delegado Thiago de Lima Machado, da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), do Departamento Estadual de Operações Especiais, esta não é a primeira vez que o principal suspeito é preso. Na outra ocasião em que foi detido, ele teria informado a militares o furto dos 300 veículos, e disse, ainda, que gastava de 12 a 14 segundos para levar um carro. Ainda conforme o delegado, o homem "é tido como um dos maiores suspeitos de roubar carros em BH e na Região Metropolitana”, explicou.

"A partir de imagens (do suspeito cometendo o crime), a gente conseguiu constatar que ele praticou dois furtos, no dia 4 de outubro. Ele furtou um veículo, uma picape. Posteriormente abriu um outro veículo, onde estavam diversos equipamentos eletrônicos, avaliados em mais de R$ 30 mil, e furtou esses equipamentos".

Na casa do principal suspeito, em Ibirité, na Grande BH, a polícia encontrou diversas centralinas, peças utilizadas para ligar o veículo, e uma tesoura, que era utilizada nos arrombamentos. "Esses veículos furtados por essa associação criminosa serviam para fomentar outros tipos de crimes: tráfico, homicídios, furtos, roubos, clonagens e desmanches ...", contou o delegado.

O delegado ainda contou que os alvos do líder do grupo eram os carros populares. E a região onde ocorria a maioria dos furtos era o bairro Eldorado, em Contagem, na Grande BH. Depois ele, revendia os veículos por cerca de R$ 3 mil. E quando sentia algum risco durante o crime, abandonava o carro.

"Quando agia sozinho, ele ia de aplicativo até o local do furto e lá praticava o crime", revelou Machado.

Investigações

As apurações duraram cerca de três meses e os dois suspeitos foram presos no dia 16 de dezembro, quando foi deflagrada a operação "Gazua". Na ocasião, três tiveram as prisões expedidas pela Justiça. Dois foram presos, um de 29 e outro de 25, que já foi liberado, porque cumpriu prisão temporária. O terceiro, de 28 anos, está foragido.

As investigações prosseguem na tentativa de identificar outros crimes praticados pelo grupo. O trio responderá pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

* Fonte: Polícia Civil.

