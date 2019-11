Um homem de 29 anos, apontado como um dos “gerentes” do tráfico de drogas no morro do Acari, no Rio de Janeiro, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (8).

O suspeito, conhecido como “Trakinas do Acari”, que é procurado pela Justiça, estava em uma caminhonete abordada no km 554 da rodovia, durante uma abordagem da Operação Lábaro. Ele usava documentos falsos.

Segundo a polícia, o homem tem ligações com a facção Terceiro Comando Puro (TCP) e faz parte do tráfico de drogas que age na favela de Acari, maior posto de distribuição de entorpecentes da facção, e também no conjunto do Amarelinho, situado às margens da avenida Brasil, em Irajá, na zona Norte do Rio.