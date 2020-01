Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (2) suspeito de tráfico de drogas. Ele foi abordado quando estava dirigindo um Fiat Palio pelo bairro das Indústrias, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No veículo, os militares encontraram R$ 11.082,00 em dinheiro e uma pistola 380 que havia sido furtada de um policial no ano passado.

Ao receber uma denúncia anônima informando que o suspeito de liderar o tráfico na região estaria circulando no Palio, a Polícia Militar (PM) intensificou o rastreamento e acabou localizando o veículo. Ao segui-lo, o motorista foi flagrado jogando pela janela uma sacola que continha 20 buchas de maconha e 20 pinos de cocaína.

Aos militares, o homem alegou que o dinheiro que carregava no carro seria fruto da venda de um veículo. Mas, de acordo com informações levantadas pela PM, ele seria o responsável por recolher o dinheiro do tráfico na região. Após a prisão e a apreensão dos materiais, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia do Barreiro.

