Suspeito de tráfico é preso com pistola banhada a ouro no Cabana do Pai Tomás

Um rapaz de 23 anos foi preso em flagrante por suposto envolvimento com tráfico de drogas no aglomerado Cabana do Pai Tomás, no bairro Nova Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte. Na casa do suspeito, a Polícia Militar apreendeu diversos materiais ilícitos, mas um em especial chamou atenção: uma pistola banhada a ouro.

O caso aconteceu no início da noite de segunda-feira (27) depois que o Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (GEPAR) recebeu denúncia anônima de um local onde armas e drogas estariam escondidas. Os militares montaram uma operação e foram até o endereço.

Lá, eles foram recebidos pelo suspeito, que delatou que havia uma pistola escondida em cima do guarda-roupa. Ao encontrar a arma, os PMs viram que ela era dourada por ser banhada a ouro. A customização teria custado R$ 3 mil, mas o suspeito não confessou ser o dono da arma. Porém, o homem quis contar a quem a pistola pertencia.

As buscas no imóvel e em outras residências do lote prosseguiram e, no total, foram encontradas cinco pistolas, 84 munições, quatro papelotes de cocaína, meia barra de crack, uma balança de precisão, dois celulares, um relógio e mais de R$ 3 mil.

Ainda conforme a polícia, na casa de um homem que tem mandado de prisão em aberto foi apreendido um kit de videomonitoramento com quatro câmeras. O foragido conseguiu fugir.