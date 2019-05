Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso em flagrante dentro da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na noite de quarta-feira (23), no bairro Jardim América, região Oeste de Belo Horizonte.

Militares do 22º Batalhão informaram que faziam patrulhamento nas proximidades do Aglomerado Morro das Pedras quando viram um rapaz em atitude suspeita embarcando em um Fiat Uno. O carro saiu do local ao perceber a presença dos PMs, e foi seguido pela viatura.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência (B.O), o suspeito desembarcou na UPA Oeste e entrou na unidade para se misturar com os pacientes e acompanhantes. O rapaz foi detido no banheiro da UPA e, com ele, os militares apreenderam 177 pinos de cocaína.

O homem, de 31 anos, ainda usava tornozeleira eletrônica. Ele havia coberto o equipamento com papel alumínio para burlar a vigilância do sistema penitenciário. Aos policiais, o suspeito contou que pegou a droga no bairro Aparecida e receberia R$ 300 para deixar o entorpecente com um terceiro homem nas proximidades da UPA Oeste.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes (Ceflan) para o registro da ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil.