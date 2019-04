Um suspeito foi morto e quatro foram presos após um assalto a uma fazenda na área rural de Ipuiuna, no Sul de Minas Gerais. O roubo ocorreu na noite dessa sexta-feira (5), quando dois foram detidos. Já o assaltante morto foi baleado em uma troca de tiros na manhã deste sábado (6), na BR-459, próximo ao município.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os envolvidos são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a propriedades rurais. Na ação criminosa dessa sexta, o grupo se passou por policiais e rendeu um idoso, de 60 anos - dono da fazenda -, e conseguiu roubar cerca de R$ 10 mil que estava escondido no assoalho do telhado.

O grupo fugiu em um carro furtado há um mês no município de Santa Rita do Sapucaí. Os policiais localizaram o veículo, houve troca de tiros e dois criminosos foram detidos. Os outros quatro envolvidos fugiram. Entretanto, um foi localizado nesta manhã, após dar entrada em um hospital de Conceição do Ouro, com ferimentos de arma de fogo.

Ainda segundo a PM, os outros três suspeitos também foram localizados nesta manhã, durante nova troca de tiros na zona rural do município. Um dos criminosos morreu no local. Outro foi socorrido ao hospital em estado grave e um terceiro envolvido acabou detido. Uma arma de fogo foi apreendida com os suspeitos e o veículo recuperado.

O dinheiro roubado na fazenda também acabou sendo recolhido pelos policiais. Porta-voz da Polícia Militar, o major Flávio Santiago explicou que a morte dos suspeitos não é o objetivo da corporação durante as operações. Entretando, conforme Santiago, caso os criminosos ofereçam risco à sociedade e às autoridades policiais, eles terão "uma resposta à altura".