A Polícia Militar faz buscas por um suspeito de roubar um veículo Ônix na tarde desta terça-feira (12), no bairro Sion, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Conforme a PM, o criminoso estava armado e abordou uma mulher de 31 anos quando ela entrava no veículo que estava estacionado na rua Califórnia, na altura do número 768. Ele teria ordenado que ela sentasse no banco do passageiro, não olhasse para ele e desligasse o celular.

O suspeito, que aparentava ter entre 40 e 50 anos e usava uma camisa azul clara e óculos de grau, assumiu a direção do veículo e avisou para a mulher que a deixaria na avenida Nossa Senhora do Carmo. Mas na altura do número 30 da rua Colômbia, ela avistou dois moto-patrulheiros e pulou do carro.

Os militares socorreram a vítima deram início ao rastreamento com apoio de outra viatura. O bandido seguiu em alta velocidade pelas ruas do bairro e fez várias manobras perigosas na contramão da rua Doutor Astoufo Vieira Rezende. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, na altura do número 100, ele jogou o carro em cima de um dos militares que estava de moto, que para se defender, fez disparos em direção ao carro.

O homem continuou a fuga e no cruzamento da rua Turibaté com São Pedro da União, ele abandonou o carro e a arma, e fugiu a pé até a avenida Uruguai. No local, embarcou em um táxi se passando por um passageiro.

O taxista informou aos policiais que deixou o homem próximo ao BH Shopping e até o momento ele não foi identificado.

O soldado atingido pelo criminoso foi atendido no hospital da Polícia Militar (HPM) e já foi liberado.