Três homens foram presos com várias armas de fogo, drogas e outros materiais roubados no bairro Granja Primavera, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, na noite de sábado (22).

De acordo com a Policia Militar, os homens são suspeitos de terem envolvimento em um duplo homicídio ocorrido no bairro Brasil Industrial, na região do Barreiro, na capital, na noite da última sexta-feira (20).

Conforme o tenente Maurício Xavier, do 41º Batalhão da PM, os suspeitos foram localizados após os militares, no local do crime, obtiveram informações a respeito do grupo que cometeu o duplo homicídio.

"Com essas informações montamos uma operação e saímos em busca dos suspeitos. Dois dos homens foram encontrados no bairro Itatiaia, e o outro na região do bairro Granja Primavera. Com eles foram apreendidos cinco armas de fogo, incluindo uma submetralhadora, aproximadamente R$ 1 mil, 7 tabletes com mais de 1KG de maconha, outras drogas, rádios de carros e celulares", explicou o militar.

Ainda de acordo com a PM, a motivação do duplo homicídio estaria ligada a um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Veja abaixo o saldo da operação:

01 submetralhadora

01 pst Glock

08 telefones celulares

06 barras de maconha

17 centralinas veiculares

03 balanças de precisão

01 carregador alongado Glock 9mm com capacidade para 30 cartuchos

01 carregador Glock .380

07 rádios veiculares sem procedência

01 pendrive

01 pt 58 HC plus com carregador

06 porções de cocaína

05 porções de maconha

90 buchas de maconha

56 pinos de cocaína

07 munições calibre 7,65mm

15 munições de calibre permitido

15 munições calibre .32

08 munições calibre .38

20 munições calibre .380

33 munições 9mm

01 carregador alongado de submetralhadora

01 revólver .38 trademark

01 revólver .32

03 estepes

R$ 1096,00