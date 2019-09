Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido nesta terça-feira (17) suspeitos de matar um policial militar no bairro Vista Alegre, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi na noite dessa segunda-feira (16).

Segundo a Polícia Militar, o homem de 33 anos e o adolescente de 17 foram encontrados perto do local do crime com duas pistolas, uma motocicleta que teria sido usada no assassinato e a arma que pertenceria ao policial.

Assista ao vídeo da prisão dos suspeitos:

Conforme a PM, o cabo, de 35 anos, estava de folga e chegava em casa com a cunhada, de 21, e o sobrinho, um bebê de 1 ano e 11 meses, quando foram abordados pelos criminosos em duas motocicletas.

Eles exigiram a arma do policial e em seguida atiram várias vezes. O cabo foi socorrido para a UPA de Ibirité, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher levou quatro tiros no braço e o bebê ficou ferido de raspão na cabeça.

Leia mais:

Bandidos matam PM e atiram na cabeça de criança de 1 ano em Ibirité

Professor elogia assassinato de PM em rede social e é preso em Belo Horizonte