Começou a valer nesta segunda-feira (20) a suspensão da gratuidade no transporte coletivo para idosos acima de 65 anos nos horários de pico em Belo Horizonte. A medida tem como objetivo diminuir a disseminação do novo coronavírus.



De acordo com o decreto publicado pelo prefeito Alexandre Kalil na última sexta-feira (17), os idosos que andarem de ônibus entre 5h e 8h59 e entre 16h e 19h59 terão que pagar passagem. A decisão restringe o acesso de pessoas que se enquadram em um dos grupos de risco da Covid-19 nos horários em que os coletivos estão mais cheios.



A passagem em Belo Horizonte custa R$ 4,50 nos ônibus do sistema Move e linhas troncais, ou seja, que saem de bairros e vão para o centro, e R$ 3,15 nas linhas alimentadoras, que fazem o trajeto bairro a bairro.



Região Metropolitana



Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a medida de restrição da gratuidade aos idosos nos ônibus começou a valer no último sábado (18). Nessa região, quem tem mais de 65 anos só pode utilizar de graça metrô ou ônibus das 9h às 16h e das 20h às 4h.



A determinação, publicada no Diário Oficial na última quinta-feira, tem validade enquanto durar o estado de calamidade por conta do coronavírus no Estado.