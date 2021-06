Muita gente foi pega de surpresa ao chegar à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (9). De acordo com o Estado, o espaço foi temporariamente fechado como forma de prevenção em razão do agravamento da pandemia de Covid-19.

Quem não sabia, acabou se revoltando com a situação, como o estudante Douglas Rodrigues de Carvalho, de 19 anos, morador do bairro Havaí, na região Oeste da capital. "Precisava pegar a carteira de habilitação (CNH). Não recebi nenhum aviso. Agora é voltar para casa e esperar abrir e ver o que acontece", afirmou.

O acabador de borracharia Rafael Siqueira da Silveira, 35, saiu de casa, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, para dar entrada no seguro-desemprego. Com as portas fechadas, fotografou o aviso sobre a suspensão do atendimento e enviou para um amigo. "É para ele não perder viagem como eu perdi", contou.

Rafael fotografou aviso para enviar para amigo: "para ele não perder a viagem"

A empregada doméstica Maria Aparecida, 52, veio de Sete Lagoas, na região Central, para agendar um serviço na unidade e também voltou para casa. "Não posso ficar aqui o dia todo esperando para ver se vai abrir", disse.

Fechamento do UAI

De acordo com o governo de Minas, pessoas que tinham horário agendado receberiam um comunicado por SMS ou e-mail para remarcar uma nova data no espaço.

Além disso, o Estado informou que serviços como entrega de carteira de identidade, passaporte, carteira de habilitação e carteira de trabalho, além da prova eletrônica de legislação do Detran-MG voltarão a ser feitos na próxima segunda-feira (14). Já os demais permanecem suspensos por período indeterminado.

Ainda de acordo com o executivo estadual, "todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para que a UAI Praça 7 retome o atendimento normal o mais rápido possível". Serviços prestados na unidade também estão disponíveis em formato virtual no Portal MG ou no aplicativo MG APP Cidadão.

* Com Lucas Prates

